2 октября на стадионе «Центральный» в Думиничах открылась скейт-площадка, построенная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

После открытия площадки перед зрителями выступили спортсмены федерации экстремальных видов спорта Калужской области.

- Новая скейт-площадка уже стала ещё одним местом притяжения для активной молодёжи. Здесь созданы безопасные и комфортные условия для тренировок, общения и развития спортивных увлечений. Организаторы выразили уверенность, что этот объект станет площадкой для новых достижений, дружбы и ярких событий, - прокомментировали в местной администрации.