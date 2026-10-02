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Спорт

В Думиничах открылась скейт-площадка

Дмитрий Ивьев
02.10, 17:02
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 2 октября на стадионе «Центральный» в Думиничах открылась скейт-площадка, построенная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

После открытия площадки перед зрителями выступили спортсмены федерации экстремальных видов спорта Калужской области.

- Новая скейт-площадка уже стала ещё одним местом притяжения для активной молодёжи. Здесь созданы безопасные и комфортные условия для тренировок, общения и развития спортивных увлечений. Организаторы выразили уверенность, что этот объект станет площадкой для новых достижений, дружбы и ярких событий, - прокомментировали в местной администрации.

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