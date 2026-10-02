В Обнинске скоро откроется новый беговой центр
Глава администрации города Стефан Перевалов сообщил, что объект готов, и пригласил жителей на торжественное открытие — оно пройдёт 7 октября в 9:00.
Вход будет свободным, а сразу после церемонии все желающие смогут опробовать возможности центра.
Сейчас идёт регистрация на семейный забег.
Калужская область — один из первых регионов, где при поддержке Всероссийской федерации лёгкой атлетики строят современные беговые центры, рассчитанные на занятия круглый год. При этом посещать их можно бесплатно.
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