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Спорт

В Обнинске скоро откроется новый беговой центр

Дмитрий Ивьев
02.10, 13:55
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Глава администрации города Стефан Перевалов сообщил, что объект готов, и пригласил жителей на торжественное открытие — оно пройдёт 7 октября в 9:00.

Вход будет свободным, а сразу после церемонии все желающие смогут опробовать возможности центра.

Сейчас идёт регистрация на семейный забег.

Калужская область — один из первых регионов, где при поддержке Всероссийской федерации лёгкой атлетики строят современные беговые центры, рассчитанные на занятия круглый год. При этом посещать их можно бесплатно.

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