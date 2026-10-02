Калужанин завоевал бронзовую награду на первом этапе Кубка мира по плаванию

Воспитанник спортшколы «Олимп» Дмитрий Савенко завоевал третье место на международном турнире по плаванию на короткой воде, который стартовал в Баку.

За звание лучших в азербайджанской столице борются 216 спортсменов из 44 стран. В первый день соревнований Дмитрий Савенко из спортивной школы олимпийского на дистанции 200 метров на спине показал третье время — 1:51.10.

Соревнования продлятся до 3 октября, сообщили в Минспорта.