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Спорт

Калужанин завоевал бронзовую награду на первом этапе Кубка мира по плаванию

Дмитрий Ивьев
02.10, 11:43
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Воспитанник спортшколы «Олимп» Дмитрий Савенко завоевал третье место на международном турнире по плаванию на короткой воде, который стартовал в Баку.

За звание лучших в азербайджанской столице борются 216 спортсменов из 44 стран. В первый день соревнований Дмитрий Савенко из спортивной школы олимпийского на дистанции 200 метров на спине показал третье время — 1:51.10.

Соревнования продлятся до 3 октября, сообщили в Минспорта.

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