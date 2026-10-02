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Спорт

Калужане завоевали пять медалей на всероссийском турнире по кудо

Дмитрий Ивьев
02.10, 11:40
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В Иваново завершились всероссийские соревнования по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна, где больше 300 спортсменов состязались за медали. Среди них — представители Калужской области.

Сильнейшим стал Алексей Мишуничев из клуба единоборств «Спортивный Малоярославец». Его сокомандник Максим Сарин остановился в шаге от пьедестала.

Прекрасные результаты также продемонстрировали воспитанники спортивной школы единоборств «Держава» (г. Обнинск).

Победу одержал Ярослав Сорокин, который также выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта России. Серебряными медалями отметились Максим Никишин, Максим Щербаков и Анна Думцева, сообщили в Минспорта.

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