Калужане завоевали пять медалей на всероссийском турнире по кудо
В Иваново завершились всероссийские соревнования по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна, где больше 300 спортсменов состязались за медали. Среди них — представители Калужской области.
Сильнейшим стал Алексей Мишуничев из клуба единоборств «Спортивный Малоярославец». Его сокомандник Максим Сарин остановился в шаге от пьедестала.
Прекрасные результаты также продемонстрировали воспитанники спортивной школы единоборств «Держава» (г. Обнинск).
Победу одержал Ярослав Сорокин, который также выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта России. Серебряными медалями отметились Максим Никишин, Максим Щербаков и Анна Думцева, сообщили в Минспорта.
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