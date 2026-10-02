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Спорт

В Калуге стартовала «Лига юных чемпионов»

Дмитрий Ивьев
02.10, 08:06
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Это всероссийские соревнования по прыжкам в воду. В областной центр приехали 80 спортсменов из 12 регионов: Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан. Это лучшие прыгуны России в возрастных категориях от 10 до 13 лет, рассказали в Минспорта.

Участники отбирались в течение года по результатам всероссийских соревнований, одним из главных стартов было первенство России. В Калуге соревнования пройдут 1-3 октября в Дворце спорта «Центральный».

В программе - прыжки в воду с трамплинов 1 м и 3 м, а также с вышки (на выбор — 5м, 7,5м, 10м).

Приветствовали участников министр спорта области Олег Сердюков, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, спортивный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Доброскок и олимпийский чемпион, чемпион мира, 10-тикратный чемпион Европы Илья Захаров.

Вход на соревнования свободный.

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