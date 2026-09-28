Калуга примет всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
С 1 по 3 октября в Калуге соберутся лучшие юные прыгуны страны — в турнире примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет. Участников отбирали на протяжении года по итогам всероссийских стартов, в том числе по результатам первенства России.
Состязания пройдут в бассейне Дворца спорта «Центральный». На соревнованиях своё мастерство продемонстрируют 50 талантливых спортсменов.
Церемония открытия запланирована на 1 октября — она начнётся в 14:30. Ежедневно, с 1 по 3 октября, выступления будут стартовать в 10:00.
В программе — прыжки с трамплинов высотой 1 и 3 метра, а также с вышки: участники смогут выбрать высоту — 5, 7,5 или 10 метров.
Впервые эти соревнования провели в 2024 году. И Калуга тогда стала первым городом, принявшим «Лигу юных чемпионов».
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