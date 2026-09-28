Калужанин Анатолий Девушкин взял бронзовую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу
Ветеран спецоперации Анатолий Девушкин стал призёром турнира, который прошёл в Новом Уренгое.
Спортсмен из Калуги выступал среди слепых спортсменов в дисциплине пауэрлифтинг в весовой категории свыше 125 кг.
По итогам соревнований он показал суммарный результат 465 кг (в том числе 155 кг в одном из упражнений) и завоевал третье место.
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