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Спорт

Калужанин Анатолий Девушкин взял бронзовую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
28.09, 11:45
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Ветеран спецоперации Анатолий Девушкин стал призёром турнира, который прошёл в Новом Уренгое.

Спортсмен из Калуги выступал среди слепых спортсменов в дисциплине пауэрлифтинг в весовой категории свыше 125 кг.

По итогам соревнований он показал суммарный результат 465 кг (в том числе 155 кг в одном из упражнений) и завоевал третье место.

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