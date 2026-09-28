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Спорт

Хоккеисты «Калуги» проиграли «Кристаллу» из Саратова в домашнем матче

Дмитрий Ивьев
28.09, 12:00
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В рамках Всероссийской хоккейной лиги калужские хоккеисты принимали на своём льду саратовский «Кристалл», сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Игра началась удачно для хозяев: уже в начале матча калужане забросили две шайбы. Но ещё до перерыва гости отыграли одну. Во втором периоде саратовцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. В третьем периоде ситуация не изменилась.

Итоговый счёт - 2:3 в пользу «Кристалла».

Министр спорта поддержал команду:

- Важно проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше. Вперёд, Калуга!

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