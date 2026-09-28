Хоккеисты «Калуги» проиграли «Кристаллу» из Саратова в домашнем матче
В рамках Всероссийской хоккейной лиги калужские хоккеисты принимали на своём льду саратовский «Кристалл», сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Игра началась удачно для хозяев: уже в начале матча калужане забросили две шайбы. Но ещё до перерыва гости отыграли одну. Во втором периоде саратовцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. В третьем периоде ситуация не изменилась.
Итоговый счёт - 2:3 в пользу «Кристалла».
Министр спорта поддержал команду:
- Важно проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше. Вперёд, Калуга!
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