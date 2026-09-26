«Кросс нации» собрал в Калуге более 4000 любителей бега

Калуга вместе со всей страной присоединилась к Всероссийскому дню бега.

Фото: Канал МАКС Владислава Шапши.

Сегодня на старт вышли более 4000 человек – профессиональные спортсмены и любители. Среди участников много детей и молодёжи.

Одним из самых трогательных этапов стал забег дошкольников. Самым юным участникам всего по два года – это Алиса Беликова и Алёша Голубков.

Отдельное восхищение вызвали ветераны спорта. Валентина Лукашеня и Николай Лапшин вновь вышли на беговую дорожку. А супругов Веру и Виктора Шашковых спорт объединяет уже не одно десятилетие.

Особым событием стал забег безграничных возможностей. Это пример мужества и победы над собой и обстоятельствами. Участники доказали, что спорт доступен каждому.

- Такие старты – это возможность пробежать вместе с семьей, друзьями, коллегами. Для кого-то – свой первый километр. Почувствовать эту атмосферу и энергетику и пополнить ряды любителей активного образа жизни, – отметил губернатор Владислав Шапша.