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Спорт

В Калуге завершился Кубок России по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
25.09, 13:58
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По итогам нескольких дней морского пятиборья и напряженной борьбы в бассейне, на беговых дорожках, на стрельбище и на воде стали известны победители и призеры, сообщили 25 сентября в Минспорта.

Победу забрала команда из Санкт-Петербурга.

«Серебро» и «бронза» у наших двух команд из Калужской области.

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