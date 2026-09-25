В Калуге завершился Кубок России по морскому многоборью
По итогам нескольких дней морского пятиборья и напряженной борьбы в бассейне, на беговых дорожках, на стрельбище и на воде стали известны победители и призеры, сообщили 25 сентября в Минспорта.
Победу забрала команда из Санкт-Петербурга.
«Серебро» и «бронза» у наших двух команд из Калужской области.
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