Калужские бадминтонисты привезли со всероссийского турнира четыре медали

В Казани прошли всероссийские соревнования по бадминтону памяти Ф. Г. Валеева. В турнире участвовали 506 спортсменов из 28 регионов страны. Хорошие результаты показали воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

Мария Фёдорова взяла «серебро» в смешанном разряде — она выступала в паре с Ильёй Рибниковым из Московской области. Ещё одну награду, бронзовую, спортсменка завоевала в парном разряде в категории до 11 лет — вместе с Викторией Укк из Санкт‑Петербурга.

Павел Фёдоров дважды поднялся на пьедестал в возрастной группе до 13 лет: он вошёл в тройку лучших в парном разряде (в дуэте с Кириллом Лушиным из Москвы) и в смешанном (с Ульяной Беляковой из Татарстана).

Ещё одну «бронзу» — в смешанном разряде среди спортсменов до 15 лет — завоевал Михаил Федотов. Его напарницей была Варвара Соловьёва из Нижнего Новгорода.