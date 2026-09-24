В Калуге прошли соревнования по плаванию среди сотрудников ФСБ

В четверг, 24 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- У нас в регионе проходили соревнования по плаванию среди команд сотрудников органов безопасности ЦФО, - рассказал он. - С начальником УФСБ России по Калужской области Григорием Спицыным вручили награды победителям и призерам. Рад, что среди них и наши земляки.

Шапша отметил, что работа сотрудников органов безопасности требует дисциплины, выдержки, умения работать в режиме повышенной нагрузки.

- Все эти качества воспитывает спорт. В том числе плавание, - подчеркнул губернатор.