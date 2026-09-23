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Спорт

Калужанка выиграла «серебро» на чемпионате России по конному спорту

Дмитрий Ивьев
23.09, 16:25
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В Московской области прошел чемпионат страны по конному спорту в дисциплине драйвинг (езда на упряжках).

25 спортсменов из 12 регионов состязались за медали главного турнира сезона.

Обладателем серебряной медали стала Дарья Боровлева из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту Калуги, сообщили в Минспорта.

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