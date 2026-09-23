Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге пройдет межрегиональный турнир по волейболу
Спорт

В Калуге пройдет межрегиональный турнир по волейболу

Дмитрий Ивьев
23.09, 13:23
0 259
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 24 по 27 сентября на базе спортивной школы №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. пройдет межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 12-13 лет, посвященный памяти Заслуженного тренера России и Заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Вячеслава Сидоренко.

В соревнованиях примут участие 16 команд из Калужской, Московской, Тульской, Брянской, Белгородской Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Вход на матчи будет свободным, но в бахилах или сменной обуви, сообщили в Минспорта. Игры пройдут в спортивных залах «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, д. 43) и «Строитель» (ул. Никитина, д. 74), а также в ФОК «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, д. 41в).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRtdUE0RjROU0UxNGlGdWNxakF4Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiVlF2MUtRYkp2REY4dUdVYlhQTEZTb2ZjTnZ4ZGdyc0VOVGFNV25rZkdkWWZkV2xhZitvck5iL0JxRjl3SStJekpTcGtRUWZtcFFSZjNwUS9tdm9JSzlLRFA4aWgvWWlyTmlBRzBIK1dDemlEOU5VTHFZNEFINGp6WXFQb2t5VGNQbjFtVTZ6ZFYvbkJvQXRyOG1ncXY3QnBVZ1hpWitaRVlOUU11TnQwc3prN2ltOU93N1h4NFBobW5DRTlWNUZDcldQSHdVb0JIajYxbTVzVkplT25teUtyUnBIMjExVkxSSlNielZ6aFQzdHNtaEtTN0ZESUxSaW5VN2RtOGxkWS9ZTktheWRlaWlYSFlORjNMenhvYmZFRk5XYmxOQlBNVk5adCtGYzRPbWxLTndYd0xITFBnK1dwTHc2RUdQTnh2UXRxK1B5NUR2M2w1WVU4TEtYMVZXZ2JTREZzKzhRMGxYVkxGRjZ0MURDUGhBUGN3OE1YajdRaUxiL1IzUVB3UXU2S0JPemVEWXlqNnp5Nk1jMXNlZmdhSDB6eTJwY0FucUttME9oZmRyTXRJa0h4ei95a0l0UWJ6RmlXaFoyVSIsIm1hYyI6IjE1MDU0M2E4NzllMGNiYTFmYTZkN2Q4NWI4ZjdmYzJhMzUzZjBjNTM4ODQ4ZjUxMWJmM2RlYjhhYWJlYzFkNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJwUEVmNzB3bnFEVWRqVDRaMjdHcXc9PSIsInZhbHVlIjoiVXhrMTlhcm1NUDF3WkFNVG55MENWcFhXVkhFWmRENzhPOGRtd3hrNkgyNG1vQ0FoRWZ3THNsRDdIOVlOMWRxc1NvclJoT2VEd2d4RU9JT3VxQ25iemd4M0JCbmpiTnBZSHlrREJab3haWStLeFlNQmJrWkRtbmZlQjhGYzVpWWZEdUhPaWdld2NqSlVIc3NNV3VhTHBCSVBOTlJyMXNhSUFxQ0luOWdDalRXMzhDYlFOSXlCTEtjWGZhRmFLa1RJR2YzQ0JCVlNXeGFDeVNYYnFIUGxPaGRPM2FwcllocUt1bmxZNTB0UkdmbDlsckJtb3dQT3hYa2hVaUpWMzVsQjJ6MXJzSkowc1lxNGVFS0lqSHlPOHZsL1VyeVVWVG5BWDhMKzRZQzJFd2Vyck94RzRHMmwyYi9EckxxS3c1aXRiUUQ1Ky93MHE4Rm5qay8yeWd1cDdPR1IwejRyaVRWZHpXSnlXTTFjQWZ3RlZyMktsdU9nd09jOHl3UEt4NzJMcXJMRjl2VHhqYzY1V3hvWDJDZ2hDSzBZakkxYm5NMWNaOWFQQkZFd1d0b1BZMjdjWE95MXB1dWRpZUpoNDJ4b0JPS1k0ek83Z0tBZ0lKTE9qUlRQWEV3Y2FMU3ZNVVVYaEl4L2Joa2pkcUd1eHF3NWQ5a3c3dUVma2t0dnNENDZKVXhyMG0wUURXQUp5bnJTMW1uWDByRk1peE1GbUV5aitFbjN4Niswc2RKVW9ocFZWZDllMU1pZnBIaFBwVWNReERlTlAvV2tDUFVheUVIZ3FnVkdvYStEY2NEaktxMkZlVTNvU3BNakF3b2MzWFZyaUdUU0F0MmFhaUJmUDY0QyIsIm1hYyI6IjhmZTBhZjgwZGY2ZWNhNDBiZWU0NDhlMDhkMDM3MDVmM2FkOGUyNzg3YWMxODE1YzIxMzk5N2Y3MzZmNzllYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+