В Калуге пройдет межрегиональный турнир по волейболу

С 24 по 27 сентября на базе спортивной школы №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. пройдет межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 12-13 лет, посвященный памяти Заслуженного тренера России и Заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Вячеслава Сидоренко.

В соревнованиях примут участие 16 команд из Калужской, Московской, Тульской, Брянской, Белгородской Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Вход на матчи будет свободным, но в бахилах или сменной обуви, сообщили в Минспорта. Игры пройдут в спортивных залах «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, д. 43) и «Строитель» (ул. Никитина, д. 74), а также в ФОК «Юбилейный» (Грабцевское шоссе, д. 41в).