Калужские полиатлонисты завоевали награды на первенстве мира

В белорусском городе Могилев прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону.

В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 12 стран — они оспаривали награды в дисциплинах «троеборье» и «пятиборье с бегом». Калужскую область на турнире представляли воспитанники спортивных школ «Многоборец» и «Спорт».

Успешно выступили сразу несколько калужских атлетов. Дмитрий Юдин стал бронзовым призёром чемпионата мира в пятиборье. На первенстве мира Виктор Квач одержал победу в пятиборье среди спортсменов 18–20 лет. Вера Годанюк завоевала бронзу в троеборье.

Среди юных участников (12–13 лет) в троеборье золото взяла Диана Пэсат, а Яна Пэсат стала серебряным призёром. Ещё одна представительница региона — Александра Корнеева — вошла в тройку лучших в пятиборье.