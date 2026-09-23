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Спорт

В Калуге определили лучших стрелков среди ветеранов СВО

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:04
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В спортивной школе «Снайпер» прошёл областной Кубок по пулевой стрельбе среди ветеранов специальной военной операции. Соревнования организовали региональное отделение Федерации пулевой и стендовой стрельбы, министерство спорта Калужской области и филиал фонда «Защитники Отечества».

На протяжении двух дней 18 ветеранов СВО из разных районов области состязались в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки. Участников разделили на три категории: открытый класс, ветераны с травмами верхних конечностей и ветераны с травмами нижних конечностей.

Особенно успешным выступление оказалось для калужанина Андрея Вавржина. Ещё в школьные годы он тренировался в спортшколе — эти навыки помогли ему уверенно выступить на турнире. Андрей попал на соревнования по приглашению социального координатора фонда «Защитники Отечества». По словам самого спортсмена, стрельба далась ему легко — сказалась прежняя подготовка. В своей категории он завоевал золотую награду, а также прямо на турнире выполнил норматив для присвоения третьего разряда по стрельбе.

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