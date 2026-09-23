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Спорт

В Калуге прошли региональные соревнования по конному спорту

Дмитрий Ивьев
23.09, 08:56
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В спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту прошли региональные состязания по преодолению препятствий. По их итогам сформируют сборные команды Калужской области, сообщил глава регионального Минспорта Олег Сердюков.

На Кубке Губернатора и Чемпионате области выступали всадники от 16 лет и старше — именно из их числа отберут кандидатов в сборную Калужской области по конкуру на 2027 год.

Параллельно прошло Первенство области по конкуру для всадников 9–16 лет на лошадях класса пони (до 150 см в холке). Лучшие спортсмены получат шанс представлять регион на первенстве России — оно запланировано на 1–4 октября в Москве.

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