Второе место на чемпионате России завоевали калужские волейболисты
В Анапе прошел финал чемпионата России по пляжному волейболу, где состязались 64 пары спортсменов из 27 регионов.
Тандем волейболистов в лице Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева из волейбольного клуба «Обнинск» стал серебряным призером турнира.
В финальной встрече калужские волейболисты уступили команде клуба «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.
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