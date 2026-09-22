Второе место на чемпионате России завоевали калужские волейболисты

В Анапе прошел финал чемпионата России по пляжному волейболу, где состязались 64 пары спортсменов из 27 регионов.

Тандем волейболистов в лице Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева из волейбольного клуба «Обнинск» стал серебряным призером турнира.

В финальной встрече калужские волейболисты уступили команде клуба «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.