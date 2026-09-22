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Спорт

В Обнинске дошкольники проверили силы в соревнованиях по ГТО

Дмитрий Ивьев
22.09, 14:25
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На стадионе «Труд» в Обнинске прошли состязания по комплексу ГТО для воспитанников детских садов. Мероприятие организовали в рамках госпрограммы «Спорт России» — она призвана привлекать детей и молодёжь к занятиям спортом.

В соревнованиях «Сад готовит к ГТО» приняли участие 13 ребят — они выполняли нормативы первой ступени комплекса ГТО. Инициатором турнира стал детский сад № 4 «Чебурашка», а помогла в проведении спортшкола «Квант».

Лучшими стали команды детских садов № 11 «Дюймовочка», «Муравушка» и «Россиянка».

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