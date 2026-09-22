Калужане одержали две победы в морском многоборье на Кубке России

В областном центре подвели итоги Кубка страны по морскому многоборью в гонках на Ял-6 и парусных гонках, который проходил в акватории Яченского водохранилища.

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова показали достойный результат, принеся два «золота».

В гребле в Ял-6 победу одержала команда в составе Бориса Тетюева, Дениса Стоянова, Ивана Тарасова, Елисея Куртеняка, Ильи Лобанова, Макара Раскостова и Льва Полякова.

Этот же экипаж стал победителем в парусной гонке, сообщили в Минспорта.