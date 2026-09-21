Калуга впервые принимает Кубок России по морскому пятиборью

На базе Дворца спорта «Центральный» в Калуге впервые дан старт Кубку России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье». Соревнования открылись 21 сентября.

С приветственным словом к участникам обратились президент Федерации морского многоборья России, судья международной категории Алексей Логинов, директор спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова Сергей Баранцов и главный судья турнира Геннадий Бекетов.

За награды борются 58 спортсменов. География участников включает Калужскую, Липецкую, Саратовскую области и Санкт-Петербург.

Морское многоборье — военно-прикладной вид спорта, объединяющий несколько дисциплин. В первый день многоборцы состязались в плавании вольным стилем.

22 сентября им предстоит показать себя в стрельбе из пневматического пистолета, 23 сентября — в кроссовом беге. Также на 23 и 24 сентября запланированы гребля и парусные гонки на ялах.