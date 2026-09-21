Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калуга впервые принимает Кубок России по морскому пятиборью
Новость дня Спорт

Калуга впервые принимает Кубок России по морскому пятиборью

Владимир Андреев
21.09, 17:51
0 374
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На базе Дворца спорта «Центральный» в Калуге впервые дан старт Кубку России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье». Соревнования открылись 21 сентября.

С приветственным словом к участникам обратились президент Федерации морского многоборья России, судья международной категории Алексей Логинов, директор спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова Сергей Баранцов и главный судья турнира Геннадий Бекетов.

За награды борются 58 спортсменов. География участников включает Калужскую, Липецкую, Саратовскую области и Санкт-Петербург.

Морское многоборье — военно-прикладной вид спорта, объединяющий несколько дисциплин. В первый день многоборцы состязались в плавании вольным стилем.

22 сентября им предстоит показать себя в стрельбе из пневматического пистолета, 23 сентября — в кроссовом беге. Также на 23 и 24 сентября запланированы гребля и парусные гонки на ялах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5aSndXS3M3Q3BFOHY2S2hqRmJvQXc9PSIsInZhbHVlIjoibi8zVXBsVjZJN1NyYUlieFlFZ3hKV0I0aVdhdklnKzFybW81ZHZQcEIrbW56S3gvOEFsYVRta09mOWxlSDJZc1BLZk5xclFRa1NkY2I5K2VBcm55cFNhSVJNWDRGSXR4aGlPcTNOejdYajRrRGZEbmRNU3VsYVBqV0tFZ3Z6WkQ5bzJpM2lmaHZhQjlBSkc5VHV0L1ZpMXhUdFZUcjBIb3Bla3hDN01kT0h6REd1VDVxLzJ0RUdJemNabWN5d2pCa0dDTi90bUp3ZFNWbHU2WUNuZU5iTGNheVZlRFIrdFZVSCtyOGFENnJhZFZPclhQbG15V3dzNjRXcEpENDVFT0NTVkJRSjVYZkhncFlrSnc0UlVqQWxrZnhBQ1IydEUxMTk3V001ZFRneDNDWVRYeHM0U1hHUDVZTmM2REpUUG9pbmdsMzA4QVZDMHpZb1pxMUZISWVQQTRZQkdLVTlpK0pFM2JPUFRoQ2xaTFluNEMwUXJUcXJCOExMa2kramhHREw0bTZ2TVlLVWxoa20xNTlvdFlDYUs0MjFMMG5SUC9ubTc4bkFWcFhFTXBIK3REVENJa09JMi95VUNyR0NuaSIsIm1hYyI6IjNjZDg2M2E3MWQxM2Y1ZWYxZGY2OWY5ZGM2ZTJhMWU2NDFmMTU0Nzc5OTE0NDgwNmU3ZThlODg0OWZiN2NjNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV6RUtlbG1yN1VabVliNDJwSmEyVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMkJFOWpBNWErMU5rM0dKajlnQkRaNjlNM0RCaVRaRXRsWm1qOXRWdTJZOFY4N3U5L0toK01YRjVKNVNFR2g5VnBMSFlqZG1ZRE5oTmVManZWbERHdFZMWGU3TU1scUd5a0ZNZWVwTzBVcGVIdVRQblhOWlg4TmUwMUdRUEg0NlpCRFJucm5GVE8xbko0UkpFYWxPZmZDeUYxNWFadUJ0eUFHZitya2wrWFN5UHZuVTIxeFUxYmRidlFlUkNLVG1tOFRXMTVlTUxqcDZvWGgwcWg2eFFmTXk0L2FreGY3NklxeTRFQlQvVWJ3NzY1TUJMaFVvUlFnMGxEM3BERkhDR1Yyb3Z0OEdIbjdmZkV0b3d4NVErV2ZZSEtnWWgyRzF4T3RCVVExTlQzVTAxVFdLRS9xV3hoZ3JkdG1pMlhTQ000MzdWQkQzeDBDUzBjSWRDRmMvQVR0R2cyWTNMV21kOHhKV1Y4K085SHRDWWxDTmcwUGR6N3M0Nk9DekorSUtCeWFianY2dTh1VklGcVlMcWhneDZkeWdvdWE1ZzRJS0wyem8zWlAyalpBYnY1N0R5L2oyM1EzdS9OTFRBWXZjSW0zL1ZMZ1ZBRkJoNVR2bldNbURKb296b2hmeFJac3Nqb3pwYXBkZzdIaXBaUHJTZnJNZ0xxeFFhdm5pV056b1V3ZjF6SklSS21CbnhrbnF4WGtiRDA5ZHFqSEpVcG9MOUxKZ2NrSjkrR29TMlIwY1FkR0JGVWZDUjlDazQ3WmJEMUliUVBzb3dMM2EyQXBPQ1FNa0k1Mk5GWGw0NWZSOVdyeVBENTk3Q0QyWCtrSE1RNys1ekczM1lqVWkwMytsRSIsIm1hYyI6ImY2ODBhOTViNTFmZDNlYjg0ODNmM2ZkMTY4YzMzYjliOTgzNmNmODUzODA5NzYwYTMxYTFjNjY4ZWM2YTIzOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+