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ХК «Калуга» выиграл первую домашнюю игру в ВХЛ

Владимир Андреев
20.09, 10:10
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Фото: канал MAX Владислава Шапши и Минспорта Калужской области.
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Хоккейный клуб «Калуга» провёл первый домашний матч в чемпионате ВХЛ.

Игра прошла при полных трибунах. Калужане обыграли воронежский «Буран» со счётом 1:0. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Единственную шайбу забросил Ильхам Халилов. Ассистентами выступили Илья Захаров и Павел Воронков. Этот гол оказался решающим.

Вратарь «Калуги» Георгий Кузнецов отыграл весь матч без пропущенных шайб. Он отразил все броски соперника и помог команде удержать победный счёт.

Команда продолжает успешно выступать в дебютном сезоне ВХЛ. После пяти игр у калужан 7 очков и место в первой десятке. Следующий матч – 21 сентября против ХК «Тамбов».

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