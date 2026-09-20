ХК «Калуга» выиграл первую домашнюю игру в ВХЛ

Фото: канал MAX Владислава Шапши и Минспорта Калужской области.

Хоккейный клуб «Калуга» провёл первый домашний матч в чемпионате ВХЛ.

Игра прошла при полных трибунах. Калужане обыграли воронежский «Буран» со счётом 1:0. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Единственную шайбу забросил Ильхам Халилов. Ассистентами выступили Илья Захаров и Павел Воронков. Этот гол оказался решающим.

Вратарь «Калуги» Георгий Кузнецов отыграл весь матч без пропущенных шайб. Он отразил все броски соперника и помог команде удержать победный счёт.

Команда продолжает успешно выступать в дебютном сезоне ВХЛ. После пяти игр у калужан 7 очков и место в первой десятке. Следующий матч – 21 сентября против ХК «Тамбов».