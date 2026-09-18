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Легкоатлетка из Калуги взяла бронзу на Спартакиаде Специальной Олимпиады

В Тольятти прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по лёгкой атлетике.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 09:15
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Фото: Минспорта Калужской области.
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Участие в ней приняли порядка 520 спортсменов из 24 регионов. Калужская область не осталась без награды. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Дарья Щипилина, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Труд», завоевала бронзу в беге на 25 метров. Это серьёзное достижение для спортсменки.

Тренирует Дарью Ольга Саидова. Наставник помогла ей подготовиться к соревнованиям и достойно представить регион на всероссийском уровне.

Специальная Олимпиада даёт возможность людям с особенностями развития проявить себя в спорте. Каждый старт здесь – это не только борьба за медали, но и важный шаг к социализации и уверенности в своих силах.

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