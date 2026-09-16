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Спорт

Калужанин взял две медали на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:39
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Гимнаст Кирилл Гашков из спортивной школы олимпийского резерва имени Л. Латыниной отличился на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Соревнования по спортивной гимнастике прошли в Казани, в них участвовали 108 гимнастов из 18 регионов страны.

Кирилл уверенно выступил в двух дисциплинах: стал лучшим в опорном прыжке, набрав 13,633 балла, а на параллельных брусьях занял второе место — до золота не хватило 0,534 балла.

Ещё один представитель команды, Иван Куляк, показал сильный результат в многоборье — он остановился в шаге от пьедестала.

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