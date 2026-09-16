Калужанин взял две медали на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Гимнаст Кирилл Гашков из спортивной школы олимпийского резерва имени Л. Латыниной отличился на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Соревнования по спортивной гимнастике прошли в Казани, в них участвовали 108 гимнастов из 18 регионов страны.

Кирилл уверенно выступил в двух дисциплинах: стал лучшим в опорном прыжке, набрав 13,633 балла, а на параллельных брусьях занял второе место — до золота не хватило 0,534 балла.

Ещё один представитель команды, Иван Куляк, показал сильный результат в многоборье — он остановился в шаге от пьедестала.