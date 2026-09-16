Калужане выиграли медали на Кубке мира по полиатлону

В селе Сары-Ой Кыргызстана прошел первый этап Кубка мира по полиатлону.

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы «Многоборец».

В 3-борье победу одержала Мария Жиляева.

В 4-борье «золото» среди мужчин на счету Дмитрия Юдина. За ним расположились партнеры в лице Виктора Квача (2-е место) и Егора Овсянкина (3-е место).

В женской категории победа у Вероники Матвейченко. «Серебро» завоевала Дарья Кочегарова, сообщили в Минспорта.