В Кировском округе открыли несколько обновленных спортивных площадок

В Кирове открылось сразу несколько обновленных спортивных площадок, сообщает глава окружной администрации Игорь Феденков.

С участием министра спорта региона Олега Сердюкова на базе школы № 1 открыта площадка ГТО. В рамках спортивного праздника мероприятия началось с зарядки. После этого министр вручил взрослым и детям 11 знаков отличия ГТО.

Также в этот день открылась лыжероллерная трасса. Воспитанники спортивной школы «Лидер» отделения «Лыжные гонки» опробовали лыжероллерную трассу первыми.