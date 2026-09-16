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Спорт

В Кировском округе открыли несколько обновленных спортивных площадок

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:02
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В Кирове открылось сразу несколько обновленных спортивных площадок, сообщает глава окружной администрации Игорь Феденков.

С участием министра спорта региона Олега Сердюкова на базе школы № 1 открыта площадка ГТО. В рамках спортивного праздника мероприятия началось с зарядки. После этого министр вручил взрослым и детям 11 знаков отличия ГТО.

Также в этот день открылась лыжероллерная трасса. Воспитанники спортивной школы «Лидер» отделения «Лыжные гонки» опробовали лыжероллерную трассу первыми.

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