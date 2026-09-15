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Спорт

Жуковские гиревики выиграли медали на Кубке России

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:35
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» ярко выступили на Кубке страны по гиревому спорту в Ростове-на-Дону. Турнир собрал 253 спортсмена из 37 регионов

Победы одержали: Роман Кирюхин (тройное «золото» в рывке, толчке и в длинном цикле), Тимур Трофимов (толчок), Ирина Мартынова (трижды победила в рывке, толчке и в длинном цикле), Александра Пивень (толчок и длинный цикл) и Наталья Барбакова (рывок).

Серебряные медали завоевали Ярослав Горячев (длинный цикл), а также Кира Чернова с Ульяной Борисовой в парном жонглировании.

«Бронза» на счету Тимура Трофимов (длинный цикл) и Ярослава Горячева (толчок), сообщили в Минспорта.

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