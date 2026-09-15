Калужане выиграли «бронзу» на Спартакиаде сильнейших спортсменов
Казань стала местом притяжения сильнейших академистов страны.
В столице Республики Татарстан 289 гребцов из 15 регионов состязались за медали в рамках II Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Цвета Калужской области защищали представители спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.
В парной двойке экипаж в составе Ильи Кондратьева и Алексея Воробьева завоевал бронзовые медали турнира.
Также в финале А в одиночке выступил Александр Туфанюк, занявший шестое место, сообщили в Минспорта.
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