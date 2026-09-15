Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли «бронзу» на Спартакиаде сильнейших спортсменов
Спорт

Калужане выиграли «бронзу» на Спартакиаде сильнейших спортсменов

Дмитрий Ивьев
15.09, 12:11
0 188
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Казань стала местом притяжения сильнейших академистов страны.

В столице Республики Татарстан 289 гребцов из 15 регионов состязались за медали в рамках II Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Цвета Калужской области защищали представители спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.

В парной двойке экипаж в составе Ильи Кондратьева и Алексея Воробьева завоевал бронзовые медали турнира.

Также в финале А в одиночке выступил Александр Туфанюк, занявший шестое место, сообщили в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlplVmJRcGd3OEtkV1JFcHM4S3hyNEE9PSIsInZhbHVlIjoiUzJaMStadW5Bd2hwazJ6UWticEZqU1VKN1JWSUxYWlNVVDNVc1VpYUpsTXJSRFlZbWlHV3o5RWhpVURuL21ha29JSmRzYUZTQUhQbjlPZEVFOVNMNnp4ZHZkTlhtaWxlRUUvZURheXZLUW8rdWVFVE9yQjFvN1FSMUU3MmxUaFRtNUtISjNSVEVBVTY0aEMzajJsMHVpZWxQZENDdEdvcGpkQ0cwNUo3WTBoeHYvMDFWT0ZIR0g0MUFFUktGaThUbFplZDdhNXNrVnVwdUNJN2JHa1Roa0x4QjVFRzNYVFQ2a0JRZkM2SkJnZHVFdG1EWU1RSkxKTzFwaVovYjBXRjZpRGVSWG56STFNT3g4NlBDUU1hL1Q4K2loOGRyMFVzbjV4TDA0R083cEJEQlpSWkVYM01uMEZ0MnNFdXFJVnloK1huWW85UnMzTXg0b3A3UDJFMUJxaGx2YktvdVJLQmZGc1RlYnVjSzhMRUVWbm1oWmh5ZkU3SjBHYnh0Nmw3OVFLZjZqUWFhajVWaEpwMzhIZXUwS0ZZK0krZDdBdkNiTlZoVk9tYVhsT3JFRlRkazhlR0xFMDFBMUpDbEVjWCIsIm1hYyI6ImU1ZjI2ZmY5YTMzMzUzNzdiNzEyNjVhNTk2OTAwM2Y3YmY4ZjU3MDAzZDFmZDc4OTBjMDYxMmI5N2RmYTYzMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNuYmUzMXRvckx3VjhJaXdWS3NWd3c9PSIsInZhbHVlIjoicVl2RklCWGNFK2JVL2RJN1k1VVB3MUkvYzdhaTN5SGc1ZytpTnhqMW5LRVNTQ3FUNlRVMTB6d1huQk53aVE0eW95UkhYSFFGbC9SL0dKaEUrRnYwTDN5TUNlZVQxaHhjZGRqVlZQZ2FiazZxd2t1bXNxcjEzYng4Wm5hUXRPcDdKMWpWOVdjbjFieEZWTlNROTFDNTk1OFo2WWNvSlNUSVlyNExLT3dML2tkdXFCaTRQT3VoRExHUzliYXR4WDhqQzRDTFVOdEtiSkpoa2pUQkh2cTRKRG5ZSGRXMmZUeVYyWTNpV0lUNy9GeEMrNnRnY1ZTQkQ2QlRIZzJBRGRUQW9rQzdLZUNiajVHOEEzSW8wZjMxWWh4R3VReW4yZHQ1bG80clZGTXRMQ1hjSFFxZC9QUGtwQXFBWFZLWlhBQ0kwWEdUWjhvVXJhaVR2Tjk1MEh6aFg5RmxXd05qOEpMOVVZQzFaSWs1Q2YvRGZmTDFwNG1wQi9RUHJhUlhFQXFuLzFvQmFjM1AyclEwTG1FSklsM0xsb1A4WU5KVEltaGp4TkNLZVVWL0l6YXNjNU1BTWhJZDdPeWtYSGdadHhnVXdSQ0RudHllSnhDam9nbFNCdG1rQmZPNk5CWThTOWsxWWpYaFl1YjJXckI5NTZPTmpmcFVCcndPaFBXbFlkN05FY0VqYWJ2c0RRM0dTbDNCVis0V3dvSjNRekVCdUdJYnhDRkUwVTdOZ1FQT2EyZ3o5aHZrdnZKT0V0VG5PUDEyYStQNUxuTEhGMW9ubGJvTVVidDB2SzFtSnFoUEV0NkhsUmhHTjdwdkFpZGdvOUk1bHloRWFHZDBmZTFPNlpkVyIsIm1hYyI6IjY0MTA4MzAxOWE4YjNlMTI2NTI3OWY5ZDM0Y2FjYWI1MGM4NzI3MGUyNDI0Yzc3Y2U3MDYwZDdjYmMwN2FkNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+