Скончался известный калужский футболист

В понедельник, 14 сентября, на 89-м году жизни скончался легендарный калужский футболист 1960–1970-х годов, тренер и арбитр Геннадий Карасёв. Он был последним из состава калужского «Локомотива», который выиграл чемпионат РСФСР в 1966 году, сообщили в ФК «Калуга».

Карасев в 1961 году пришёл в калужский «Спутник», имея за плечами выступления за команды мастеров класса «Б» «Химик» (Ярославль) и «Звезда» (Серпухов). В 1965 году «Спутник» был переименован в «Локомотив».

После завершения игровой карьеры Карасев работал помощником главного тренера «Локомотива», тренировал команды «Торпедо» (КЗАМЭ) и «Энергия» (КЭМЗ). С последней командой он проработал более 20 лет, одновременно занимаясь судейством. Обслуживал матчи Второй лиги и инспектировал игры разного уровня.

Много лет Геннадий Сергеевич работал в комитете физической культуры и спорта города Калуги.