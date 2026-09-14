Хоккеисты «Калуги» с помощью рекордной шайбы выиграли второй матч в ВХЛ

Наша команда продолжает дебютный сезон во Всероссийской хоккейной лиге.

На выходных калужане на выезде победили клуб «Зауралье» из Кургана со счетом 2:0.

Победная шайба на счету 17-летнего Захара Мешканцова. По данным ВХЛ, он стал первым игроком 2009 года рождения, который смог забить гол в лиге.

14 сентября «Калуга» сыграет очередной матч на выезде против «Омских крыльев».