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Новость дня Спорт

Хоккеисты «Калуги» с помощью рекордной шайбы выиграли второй матч в ВХЛ

Дмитрий Ивьев
14.09, 09:00
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Наша команда продолжает дебютный сезон во Всероссийской хоккейной лиге.

На выходных калужане на выезде победили клуб «Зауралье» из Кургана со счетом 2:0.

Победная шайба на счету 17-летнего Захара Мешканцова. По данным ВХЛ, он стал первым игроком 2009 года рождения, который смог забить гол в лиге.

14 сентября «Калуга» сыграет очередной матч на выезде против «Омских крыльев».

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