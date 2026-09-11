В Калуге прошла студенческая регата

В акватории Яченского водохранилища состоялась традиционная Студенческая регата, где студенты вузов и ссузов выявили лучшие экипажи в гребных судах в гонках на 500 метров.

В гонке на Ял-6 среди вузов победу завоевал РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, на 2-м месте КГУ им. Циолковского, а тройку лучших замкнул КФ Финуниверситет.

Лучшим в восьмерке среди ссузов стал ККСТ им. Ципулина. В Ял-6 победа у 1-й команды КТЭП, 2-е место покорилось 2-му экипажу техникума, а на 3-е место поднялись представители ККСТ им. Ципулина, сообщили в Минспорта.