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Спорт

«Калуга» выиграла первый матч во Всероссийской хоккейной лиге

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:04
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10 сентября хоккейный клуб «Калуга» провел свою вторую игру в рамках регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги. На выезде наша команда встретилась с тюменским «Рубином» и одержала сухую победу со счетом 3:0.

Первый период оказался безголевым, но уже во втором заброшенной шайбой в раздевалку отметился Николай Мешканцов с передачи Никиты Алмазова и Богдана Денисевича.

В третьем периоде калужский клуб отметился еще двумя голами. Под занавес игры с передачи Алексея Митрофанова и Максима Кицына шайбу на свой счет записал Валерий Поляков. И уже менее, чем через минуту в третий раз хозяев огорчил Илья Захаров, а Павел Воронков и Тамерлан Гайтамиров записали на свой счет по голевой передаче, рассказали в Минспорта.

12 сентября «ракеты» сыграют в Кургане с ХК «Зауралье», а 14 сентября их будет ждать новая выездная игра с «Омскими крыльями». Первый домашний матч пройдет 19 сентября с «Бураном» из Воронежа.

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