Две медали выиграли калужские пенсионеры на всероссийской Спартакиаде
В Пензе подошла к завершению XI Спартакиада пенсионеров России, где состязались 733 участника из 79 субъектов.
По итогам турнира в копилку нашего региона отправилось две медали, сообщили в Минспорта.
Победу одержал наш коллектив в командной эстафете, а в индивидуальном зачете в комплексе «Готов к труду и обороне» серебряную медаль завоевала Марина Пухова из Обнинска.
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