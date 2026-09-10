Две медали выиграли калужские пенсионеры на всероссийской Спартакиаде

В Пензе подошла к завершению XI Спартакиада пенсионеров России, где состязались 733 участника из 79 субъектов.

По итогам турнира в копилку нашего региона отправилось две медали, сообщили в Минспорта.

Победу одержал наш коллектив в командной эстафете, а в индивидуальном зачете в комплексе «Готов к труду и обороне» серебряную медаль завоевала Марина Пухова из Обнинска.