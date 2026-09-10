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Спорт

Две медали выиграли калужские пенсионеры на всероссийской Спартакиаде

Дмитрий Ивьев
10.09, 11:15
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В Пензе подошла к завершению XI Спартакиада пенсионеров России, где состязались 733 участника из 79 субъектов.

По итогам турнира в копилку нашего региона отправилось две медали, сообщили в Минспорта.

Победу одержал наш коллектив в командной эстафете, а в индивидуальном зачете в комплексе «Готов к труду и обороне» серебряную медаль завоевала Марина Пухова из Обнинска.

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