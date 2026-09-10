Калужанка стала третьей на Специальной Олимпиаде России
В Тольятти прошли соревнования по легкой атлетике по программе Специальной Олимпиады России, в которых участвовали более 500 атлетов из 24 регионов.
В программе соревнований были беговые дисциплины от 25 м до 3000 м.
Калужанка Дарья Щипилина из СШОР «Труд» выиграла «бронзу» на дистанции 25 метров.
Тренирует девушку Ольга Саидова.
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