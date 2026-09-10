Калужане одержали победу в матче Кубка России

В среду, 9 сентября, на стадионе «Спутник» в Калуге состоялась встреча в рамках четвертого раунда Кубка России по футболу (путь регионов) между клубами «Калуга» и «Уфа».

Калужане отличились забитым голом на 38 минуте. Мяч в сетку ворот отправил Ильяс Мумиров.

Этот гол стал единственным в матче и принес «Калуге» победу.