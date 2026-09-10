Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане одержали победу в матче Кубка России
Спорт

Калужане одержали победу в матче Кубка России

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:45
0 467
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 9 сентября, на стадионе «Спутник» в Калуге состоялась встреча в рамках четвертого раунда Кубка России по футболу (путь регионов) между клубами «Калуга» и «Уфа».

Калужане отличились забитым голом на 38 минуте. Мяч в сетку ворот отправил Ильяс Мумиров.

Этот гол стал единственным в матче и принес «Калуге» победу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
67%
0%
0%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhuRnd4Y2EveVRBL25WK2hMU20zaGc9PSIsInZhbHVlIjoibjh2Z2FKZlFLRXQreDdPQ0V4SE9aTDFFRHhWWHdkaXBGSnZXOWJMMGNEMVVRajltTldSckJmS0I4dDFrK1A3QXZGMDNuc1U3eGRnNFVXTFh6SWFPbGRRUHBRV1ZwRHQwc2lWalhEc251SE5nQUhXMFFWajRxbXVMbldxMDNvTDVuNWlmcDBHL3UrV1JJOThjSnJhUnF0d0F0MWt1OFVFYXpUaFJSZjhyYm02dVdqbEMxUVQ0eCsxMDg4WlJ5VURxSXhHM2JOcXEvdmtPSU43V29qbzBLTk5sQkNpdUVhM1JnTmJKQnQzZHkrWTZHV1EzM1U4cndmWXVvTnUzbnVIcGJraHBHeUpkRGRENk9hck1pcU9OTklPNlZvVGFKMUFPK1czVzZBYlJ6WmRzc0FIRmxocWRWazFMVjJHbUVERGFXcE9KV3VUTGZXUDBrRFY2Zktqc1FNb1pKNjZkRlJPZVpyUHg1Y3ZSTlIrd3ZMRW1OQWM2bnlSYTF0Q1FjL0Q0MU1vVnZ0M3VBT29nZlNYV200YzIwc0tpUkRFTkhwWW0xTC9wYVZRVkZMamtSUDY2REZGL3RZMzQwZlcwa0FtQiIsIm1hYyI6IjRiNzFlZTI4MWMzOTBlZmYzMjU4M2E3ZjJlMWEzYTQ2MTk4ODUxZjVkZjdjYjJlN2Q2NzAzZmVlNzJlY2JlMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlREdGg2VUVsb25BUzVCeWdLU1Vabmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0RJcU0xUUFPVzVCb2Y4d3pqV3U1VS9WR1JFM0ZIdEVGWFRvQzZKM3FFZjhraEhRWUxldnBIaWFVS1duSFdJYlJyNi8wQUVLTFNnUG9reVlrUTMyek9PZ1Axb3N1d3E0ZUNEYU9xQ29Vek1yT3lid2dBa1dpcTNwVjczVzlJZ3AzV0JEYzBhR1hSY1ZGV0k1dVg4WHdiMUlWajVPRzFTV0FFMG5hWWRVZUZ6UHZmRmd4bXN6Mk9FL3hhMUY1Yno4dTJhVzc5U0JlaERUUTBPQ09ZK2tYVnFrQkxPR0tXT0NFOXQrbWREQXduWHJRTmFOZENvU0Y0NmplZ3RzWUhSdTVGWUozZ2VtQW5sRzN0QnYyY2N2TThrd0ZUeWNkT09ObHdiV0pDMlMvRXQrOHkwRDc1emMrb0U2Zng0MU5lOVEzbW1LUUdIZ29WL1BTTngwV0NIajlSaGdrKzR4QmhLdjF3ZTFwdkVDWlBtSDFmdm5CMDVtUHFuV3p5QkROaDBMZ2tZOGtFditOa3FqNTVXSmRnU1RyWGdZSnN5U29KZHdXSXlRSVE0UlcyYUZ6N1kwR0VJaDZjSDRic0Yrc2xWMzVyL29MenhNQmg2MTMrS0xGYmJvcSt0bERyZ0lJSjZUZXR2QzhtNkJkVHBIMzZ5dk9Td2hGMnJsOUUvS05Rd05EWDY5VlVqTmYwMVV2d3NNU09pM240Um5QamJidk9VbW8wNDRlaGVKYUF4YysydXR3VzUzU1JBcHJ3TzRiaHRYbXZwQzNpVFc1VVJ2eStxZlhqbjRBRExvSU5sWTFpVkxDRkJ1M1NBVzJWZ1I4ZDFUUlFPazZQejBMTHJDM3pERCIsIm1hYyI6ImJmOTcwMzNiNmQ4YTkzNTk2YzIzZDAxNGEzNDExNWQzNjk5OTAwYmMwNWNhNjgyMzE3Y2IyNTNmZDA0MDI4ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+