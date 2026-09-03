Калужские гиревики выиграли медали на Спартакиаде России
В Сочи состоялся финал XIII летней Спартакиады учащихся России. В турнире по гиревому спорту выступили 110 юношей и девушек из 25 регионов. Хорошие результаты показали воспитанники жуковской спортивной школы олимпийского резерва «Маршал».
Тимур Трофимов завоевал «золото» в толчке в весовой категории свыше 73 кг. Ещё одну высшую награду принесла команде Ксения Кукушкина — она стала первой в рывке среди спортсменок в категории до 48 кг.
Серебряные медали в толчке взяли Евгений Вепренцев (весовая категория до 58 кг) и Ярослав Горячев (до 73 кг).
В общекомандном зачёте сборная Калужской области заняла первое место.
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