Калужские гиревики выиграли медали на Спартакиаде России

В Сочи состоялся финал XIII летней Спартакиады учащихся России. В турнире по гиревому спорту выступили 110 юношей и девушек из 25 регионов. Хорошие результаты показали воспитанники жуковской спортивной школы олимпийского резерва «Маршал».

Тимур Трофимов завоевал «золото» в толчке в весовой категории свыше 73 кг. Ещё одну высшую награду принесла команде Ксения Кукушкина — она стала первой в рывке среди спортсменок в категории до 48 кг.

Серебряные медали в толчке взяли Евгений Вепренцев (весовая категория до 58 кг) и Ярослав Горячев (до 73 кг).

В общекомандном зачёте сборная Калужской области заняла первое место.