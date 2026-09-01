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Спорт

Калужане привезли медали с первенства России по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
01.09, 08:13
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Воспитанники спортшколы по гребному спорту им. В. Иванова завоевали ряд наград на первенстве России по морскому многоборью, прошедшем в Саратове.

Турнир собрал 56 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из пяти регионов страны. Они состязались за звание лучших в дисциплине ял-6, парусная гонка.

Победителем первенства России стал калужский экипаж в составе Бориса Тетюева, Ивана Тарасова, Елисея Куртеняка, Ивана Юганова, Ильи Лобанова, Макара Раскостова и Всеволода Лысенкова.

А на третье место пьедестала поднялась команда в составе Никиты Воробьева, Ярослава Аблязова, Кирилла Острожнова, Ивана Щербакова, Климентия Ленина, Ильи Витюнина и Льва Полякова, сообщили в Минспорта.

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