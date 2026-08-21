Калужские пловцы завоевали награды в первый день Спартакиады

В Екатеринбурге стартовала II Всероссийская Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. В соревнованиях, которые продлятся до 21 августа включительно, участвуют 650 атлетов. Как сообщили в Минспорта, калужские спортсмены с первых же выступлений ярко заявили о себе.

На дистанции 100 метров на спине победу одержала Алина Гайфутдинова из спортшколы «Олимп». Она преодолела дистанцию за 1 минуту 0,92 секунды и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Ещё две медали в копилку региона принесли Михаил Вековищев и Дмитрий Савенко. Михаил стал серебряным призёром на дистанции 100 метров баттерфляем, а Дмитрий отличился на дистанции 200 метров на спине.