Калужанин стал третьим на этапе чемпионата России по пляжному волейболу
Представитель волейбольного клуба «Обнинск» завоевал бронзовую награду на этапе чемпионата России по пляжному волейболу.
На состязаниях в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Ельников выступал в тандеме с Алексеем Комисаренко из волейбольного клуба «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
Спортсмены в матче за «бронзу» одержали уверенную победу в двух сетах над парой Туровский – Крамаренко (21:15, 21:18), сообщили в Минспорта.
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