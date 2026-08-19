Калужанин стал третьим на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Представитель волейбольного клуба «Обнинск» завоевал бронзовую награду на этапе чемпионата России по пляжному волейболу.

На состязаниях в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Ельников выступал в тандеме с Алексеем Комисаренко из волейбольного клуба «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Спортсмены в матче за «бронзу» одержали уверенную победу в двух сетах над парой Туровский – Крамаренко (21:15, 21:18), сообщили в Минспорта.