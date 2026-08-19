Обнинск примет этап чемпионата России по пляжному волейболу

С 20 по 23 августа в Обнинске пройдёт этап чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования развернутся у ТРК «Триумф Плаза»: для турнира специально смонтируют стадион, рассчитанный на 1560 зрителей. Болельщики смогут посетить матчи бесплатно.

В мужских состязаниях выступят титулованные спортсмены — в том числе чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, а также неоднократные победители и призёры международных турниров и чемпионатов страны.

Женский турнир соберёт сильнейших спортсменок: на площадку выйдут Мария Егорова (она представляет Обнинск) и Мария Лазуренко, а также Арина Ряжнова.

За волейбольный клуб «Обнинск» выступят пять пар. В мужском зачёте за команду сыграют Дмитрий Веретюк, Фёдор Сабаев, Кирилл Ельников, Дмитрий Ермаков, Кирилл Булатников и Кирилл Качанов. В женском — Серафима Медведева, Екатерина Федотова, Дарья Гордеева и Валерия Койкова.