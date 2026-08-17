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Спорт

Калужане принесли четыре награды сборной России на чемпионате Европы по водному спорту

Дмитрий Ивьев
17.08, 11:19
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Турнир завершился в Париже. Российская сборная заняла третье место в медальном зачёте.

Важный вклад в общий результат внесли калужские спортсмены: на их счету четыре из 32 медалей команды России. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В заключительный день турнира Алина Гайфутдинова в составе женской сборной России завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м. Всего на чемпионате спортсменка стала обладательницей трёх бронзовых наград.

Ещё одну бронзовую медаль принёс команде Григорий Вековищев - он выступил в составе российской сборной в смешанной эстафете 4×200 м вольным стилем.

Глава региона поздравила Алину и Григория с успехами, поблагодарила их тренеров - Наталию Козлову, Анастасию Фесикову и Андрея Козырева.

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