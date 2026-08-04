Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт День физкультурника в Калуге отметят турнирами, тренировками и мастер-классами
Спорт

День физкультурника в Калуге отметят турнирами, тренировками и мастер-классами

В Калуге с 5 по 9 августа отметят День физкультурника.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 08:28
0 279
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В этом году спортивный праздник займёт около десяти городских площадок. Всего в программе – более 30 мероприятий.

Уже 5 августа состоится чемпионат города по дартсу. 6 и 7 августа пройдёт турнир по шахматам. Основные события развернутся 8 августа в Сквере Волкова. Эта площадка станет главной точкой притяжения для спортсменов и болельщиков.

С утра 8 августа там начнутся открытые тренировки по бегу и скандинавской ходьбе. Также в программе – соревнования «Оранжевый мяч» и заплывы X-Waters. С 11:00 стартуют показательные выступления спортсменов, мастер-классы и спортивный квест.

Кроме того, в программе – финалы по футболу и пляжному волейболу, открытые тренировки на тренажёрах. Любители активного отдыха смогут попробовать себя в стрельбе из лука, фехтовании, шахматах, пауэрлифтинге и других видах спорта.

Заключительным событием праздника 9 августа станет заплыв на открытой воде на набережной Оки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
день физкультурника
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilg2b0tkL1hQVkJNWHpUM05GLzVDMkE9PSIsInZhbHVlIjoiSVhveG5lZWphS3BlcmF2YWxtVGs1cnRRM0t2Y3k3Y1IrUUVLdFlPQll0SzJBNHhOVXJpL3ZLc0VqVGlzZXYzTU94SWxLTjZqc3A0cWZpWFowQ0hvOUp1cnRRemlDMnBua1NpZnFmMGhQSFYxNDE4L2NheHFUMXFBNHpyV21vQ3R1QnhOQVA2dGVoaWhoSFF1aXJDMHlJY1ZMaUFrd215TGZjSXFuMStOU3d5cG4xTit2UmpSOS8rR0tBOXNOVngvdFRXOHl5T0c1bFcrRjBNVmIrdGg2UXBhdzZOVmtpU0phK01zbTVwaVlONXRrY2tObUhTY3dQbW8wVW1FL0E1L2ptYXlvdmNHd0dsOGJIRW9ESFZXT3ZIRFNudUR2dE4vOFFqQy9PS1IwRmh1dHJJQzZjZXc1WTBNMWlyZ1VXem9mSjFPNkVkMVU2VWJyeFRjUFdvUTB2NlQwaTRtYkxUekZKNHBBYTFRRkQ1YTZjNmJSNDh6dC85QVhQc1plekUrZk1GQ0VaSlZqS09aRVlldll2SlhqaUEwN3JrWlFzNTZIR01EVG4rcGZyVUorc2oxOUFqQ05UekJJa0hvaEJDdCIsIm1hYyI6ImE5MmM0N2E0NGRhZTQwMDNlMzEwMWI1MmZhNDc3NDkyMjJiNDllMGM5ODgwNDkzMzE0ZGVkMGNkMDdmN2Y5YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii93T1lubWI1RisrZFkyTEptQ21YM3c9PSIsInZhbHVlIjoiVko0NGkyYmlHUUpjaEZCT2p3N0RYVm5OTXB5RWZBeEp5ZzZkT2N5R2sxclc3U2dENktuQi84a3dNbUNFRFNXOURJaW56WkN4OXUwWmpweG9jaU4zdjdoUlZuS3c3V2kwWUU1QisxYVFXZFVYekdaMlF5cUwxU09yQklkbUM3MWh0WVRudGtuMW9RRWJwNFd0anhLWk94azRaVlcyUVYrSWdEakN0TElkTk5HdjZBUmlBRjNvLzZ1QVNkcmF1TG01R1FWdkFkZlBEdlJFaHZvOGlTNEg1TEpsRTVhcjhIN3JHVzdJVGNpN2VpOGwxOFRrZzY2WkxYbGdaZTBFSWFOSG5HVlZRWGwvZUkzUkVycjV6MkoyRlJXZWZlbDJWVklaQzloNWZadGtybktYRlkzY1BuR3VDMHpFcVRyOXJxaGRvM0JJbGNEZmh4Zm1PTUV0NW0vKzVMSFJQT2t5TmVpWkU3S2ZiWEJJVVVZV2NsV3I2Rms0NGszdmRTQ1RYQjhLN2Y3L1VxZkVBTFZvb3pOVW14RG4xSSs1NjFEbEhEbnlzZnFPNDZSbmZ2ZDM0THdHdGFScWkrWXcvUjl3ejlaTklVSHMySEZWOEZvckZFVkM3a2NOQVBLTHNDSzZNMUV5N1JJMDZjZzRtTnVkN0hBNm56aS9JTGZ2WkZFZ04zSmJWOThtS0djcGRRVnBsNkQ5Q0tGaE9UbDRQQmFLeW5uMkFQMDBWVU04eE1RQ1VVeTRWV0xkUlNBZXE3MTM1RmJMOXBhQ3lrakVkeWY3dCt1Q3htdVpsTTNKeExLY1QwcEUzZHFhTHIzd0tSQmwweVpEeXdvb0kzVHU1ZUt5UEZCMSIsIm1hYyI6IjllYWNlNjk4YmQ4YTk5NDEyMDQ4MjBhOWI0ZWRjNWZiNjk3MzcxYWU1YjVkZDdiZTM1NDJhMzJlOTRkMjA1ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+