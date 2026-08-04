День физкультурника в Калуге отметят турнирами, тренировками и мастер-классами

В Калуге с 5 по 9 августа отметят День физкультурника.

В этом году спортивный праздник займёт около десяти городских площадок. Всего в программе – более 30 мероприятий.

Уже 5 августа состоится чемпионат города по дартсу. 6 и 7 августа пройдёт турнир по шахматам. Основные события развернутся 8 августа в Сквере Волкова. Эта площадка станет главной точкой притяжения для спортсменов и болельщиков.

С утра 8 августа там начнутся открытые тренировки по бегу и скандинавской ходьбе. Также в программе – соревнования «Оранжевый мяч» и заплывы X-Waters. С 11:00 стартуют показательные выступления спортсменов, мастер-классы и спортивный квест.

Кроме того, в программе – финалы по футболу и пляжному волейболу, открытые тренировки на тренажёрах. Любители активного отдыха смогут попробовать себя в стрельбе из лука, фехтовании, шахматах, пауэрлифтинге и других видах спорта.

Заключительным событием праздника 9 августа станет заплыв на открытой воде на набережной Оки.