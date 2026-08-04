Калужские гребцы взяли восемь золотых медалей на Кубке Иванова
Калужская школа олимпийского резерва имени В. Иванова подтвердила свой высокий уровень на домашнем всероссийском турнире по академической гребле.
Соревнования, традиционно носящие имя легендарного трёхкратного олимпийского чемпиона, прошли в областном центре и собрали сильнейших гребцов.
В классе одиночек калужане доминировали на пьедестале. Золотые медали завоевали Александр Туфанюк, Антон Приятелев, Сава Хорошаев, Иван Могилевец, Ярослав Мукосеев, сёстры Виктория и Елизавета Дерябины, а также Мария Смирнова.
Серебряными призёрами стали Владислав Копылов, Владимир Жалнин, Рашид Горбунов и Ульяна Платошкина. Бронза досталась Данилу Габдрахманову, Григорию Андронику, Артёму Микаеляну, Никите Антипову, Евгении Сдобновой, Дарье Самоновой и Виктории Убоговой.
Таким образом, воспитанники местной спортшколы собрали богатый урожай наград на престижном старте.
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