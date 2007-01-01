Калужские всадники выиграли медали в Брянской области
Калужские всадники выиграли медали в Брянской области

Дмитрий Ивьев
06.05, 12:23
В селе Журавка состоялись межрегиональные соревнования по конному спорту «Кубок Пересвета» в троеборье среди мужчин и женщин. 53 спортсмена из 7 регионов состязались в мастерстве. Наш регион представляли воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Победителем стала Анастасия Максимова на Юнайте в зачете для молодых лошадей.

На второе место пьедестала поднялась Алиса Романова на Форбсе в зачете CN90.

Бронзовым призером турнира стала Екатерина Дорохина верхом на Вишенке в категории CN100.

В шаге от пьедестала остановилась Ксения Буренкова на Адреналине в CN90. В этом же зачете шестое место занял Тахир Азизов верхом на Метели, сообщили в Минспорта.

