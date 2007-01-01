Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире
Спорт

Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
04.05, 14:00
0 143
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Москве завершились всероссийские соревнования «Кубок Победы» в академической гребле. 168 спортсменов из 16 регионов состязались за медали. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. Вячеслава Иванова.

Победу в одиночке легкого веса одержал Александр Туфанюк, преодолев 2000 м за 07:41.73.

«Золото» в безрульной четверке завоевал Алексей Воробьев вместе с Романом Ломачевым, Глебом Зайцевым и Никитой Лабзо. Экипаж показал результат 06:43.17.

Еще одну победу в этом классе одержала Валерия Оберемок с напарницами Еленой Лушиной, Викторией Луганской и Екатериной Гусеевой из Санкт-Петербурга, Московской и Липецкой областей.

Уступив всего 2 секунды лидеру, серебряную медаль завоевал экипаж в составе Ильи Кондратьева и Александра Ковальского, представляющего Краснодарский край, рассказали 4 мая в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBid3RUTmhzaUxJRytCNGhzZ056S3c9PSIsInZhbHVlIjoiZnAxV0dMY1FhL3JvK2VlbS9XeVpxVVJZeW5uOHMwWGorTG5rcHErSjBJd1BQU3dSRjQ5RUJ0MFRQazJZeUhLWE1QVjRGeEVEZlBUc1VpRUFhVXUxeW9CcmxTNDVoWVV6dDgzZkFqSTMrNm1qK0tSUlBjTHNzQkJHU1J3RldFekwrV2djaTFmTzNsakpDeDR3RG5BMmU3SE8xMi92VklkbEVIZ1N4WUZHK1pySXRJcFRvMSsxUHoxUDRzU0dUZVRLY2FTaFRQYiszRFhvR1liZTFhblVxTjR0TnlCWTN4THdWNXFJem5sRlZlbFVOOTY3ekJ6TDNSeWhHUGtqcnZvcGxLSVUzR2QrWW1BNkVyRUFHNVJSZEpMclM1MVVXRXRpZ0xvQWY2UTVGVkl6ZU1sWHZDQ3ZNSHZsRHlrakFIVGl1SGp0YnFVZ2R5ZjFIZEhvOUd3VDFHRUZjc1c4Q2R0Qk5VT1YraiswbmdWdzNMVy9UQTVGTHNRU2tVR2dBdS9WYzJiM1JQQmx0TVZhZXhNa0I5VlF6QWx0UkVSTG5UbVRoekdZU2RKZWpHRExsVTFwa2EwNDBNc1I5UkwxbUtseiIsIm1hYyI6IjhlMmM0Nzc2MGNiYjlkMTY2NTQzZjM1NDliZTE4YTJiMjE0NDg0YjUxMWZhNzc0NTA0MjFmODliZGE3OWQ4NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFmVEFmYW56dEt0UzBPdE5uYmJNMWc9PSIsInZhbHVlIjoiaVpJZ0p2ZzZ1VE9tYk0zNk1ZQllJVmhKeUp3WHJROWg3MmprcURxNVhGeVdzd1BBd1JFRWhwQUlhMGVYOTFMV3BZc3Q3Kzh0akJxVmUrOUdPK1JvT20wc1Iwc2NjMnJwNmFpQWVscWNKSXMwQ0RWaGpiUTlMTFZmeW9jekpqdnpvQVVJRXFNWWRJU3M0RHRwOVNlbm1Vd1F3LzF5eVVwZk5SelgxMS9GUlhkc0dTU2V2b1B0SVp4VDRZQ0dhQjkyanFWRms2ZEZqdmVPNWduM3NYaC9STXZ3ZE52UFEzN1VNdUtEMkNaVXZlL2FQKytyZG9EeFhTWUl0SFk2TldGSmZIaVVuOVI2V2ZGc2V5SWFpd1Urakk1MDdjb29TeFBJM0VDNmg3NnZ6RE1yK3JSWHM1bFdlRThzUVlsQ2l5KzZHR3dQcStVSXpmWGlRMklLeG9xTWJVSGxJeGR4WUo5aTU1czZEMlp0aHFlcUlwcnZBaTJBRWQ4Q2JIVEJJWXJXRG01OWoyeGZJS2JIeXB5ZzFnSWNQZ3crTFc4OU5NYjM2RVZVK3ltL1pFRllFVnEzVm5JVFRQZWoxRzlKQkU1ZzVLWGx4WGdSVWxFdEk3SHg3RnI3TGhNK3NpMUhtUFhEZDJQTkk5OGxpK1lGVzM0SzdZbUtLMHFlVzY1SFJGTHgyU2hVRFNWMmVYTUptRlllQjFydXM5Zk5XVmdndjY1eXY2dytnc0ZwMGtuVDIvLzBKNzk0NkVPbE9IdG5TZm5LNWNKMzhBQkNyeXQvVEFMc3ZFQmNzWWhJU2h5RTlGTjZ4ZEl2K1NHem1idEdzUkFFNkVscU03M2QxTyswVUZ2ayIsIm1hYyI6IjVlZDc2YzkwNzNlZjAyN2E2OWYyOGFmZGIwOTc1Nzc0OTJhNTllNzdkYTdmZGI2MjlkMTZlYTIyYmM1MDgxNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+