Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире

В Москве завершились всероссийские соревнования «Кубок Победы» в академической гребле. 168 спортсменов из 16 регионов состязались за медали. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. Вячеслава Иванова.

Победу в одиночке легкого веса одержал Александр Туфанюк, преодолев 2000 м за 07:41.73.

«Золото» в безрульной четверке завоевал Алексей Воробьев вместе с Романом Ломачевым, Глебом Зайцевым и Никитой Лабзо. Экипаж показал результат 06:43.17.

Еще одну победу в этом классе одержала Валерия Оберемок с напарницами Еленой Лушиной, Викторией Луганской и Екатериной Гусеевой из Санкт-Петербурга, Московской и Липецкой областей.

Уступив всего 2 секунды лидеру, серебряную медаль завоевал экипаж в составе Ильи Кондратьева и Александра Ковальского, представляющего Краснодарский край, рассказали 4 мая в Минспорта.