В Калуге открыли летние соревнования муниципальных команд
Главной площадкой стал стадион «Арена-Анненки» в Калуге.
Участие в соревнованиях принимают команды из всех 26 муниципальных образований области. Возраст спортсменов — от 15 лет и старше, каждый зарегистрирован именно в том районе, за который и выступает.
В первый день спартакиады участники попробовали силы в нескольких дисциплинах. Спортсмены состязались в городошном и гиревом спорте, бегали эстафету «Гонка ГТО» с прыжками, отжиманиями и упражнениями на пресс.
Также прошли соревнования для допризывной молодёжи. Ребята стреляли из пневматической винтовки, занимались силовой гимнастикой, показывали строевую подготовку. Параллельно состоялись семейные старты.
Дальше у команд насыщенная программа: баскетбол, волейбол, кросс, футбол, шахматы и пауэрлифтинг. Итоги подведут осенью, тогда и назовут районы-победители.
