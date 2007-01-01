Главная Новости Спорт В Калуге открыли летние соревнования муниципальных команд
В Калуге открыли летние соревнования муниципальных команд

Региональное министерство спорта сообщило о старте Летней областной спартакиады.
Ольга Володина
03.05, 10:14
Фото/видео Министерство спорта Калужской области.
Главной площадкой стал стадион «Арена-Анненки» в Калуге.

Участие в соревнованиях принимают команды из всех 26 муниципальных образований области. Возраст спортсменов — от 15 лет и старше, каждый зарегистрирован именно в том районе, за который и выступает.

В первый день спартакиады участники попробовали силы в нескольких дисциплинах. Спортсмены состязались в городошном и гиревом спорте, бегали эстафету «Гонка ГТО» с прыжками, отжиманиями и упражнениями на пресс.

Также прошли соревнования для допризывной молодёжи. Ребята стреляли из пневматической винтовки, занимались силовой гимнастикой, показывали строевую подготовку. Параллельно состоялись семейные старты.

Дальше у команд насыщенная программа: баскетбол, волейбол, кросс, футбол, шахматы и пауэрлифтинг. Итоги подведут осенью, тогда и назовут районы-победители.

