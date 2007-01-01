Калужские армрестлеры выиграли медали на чемпионате России

В Орле завершился чемпионат страны по армрестлингу. 570 спортсменов из 59 регионов боролись на руках в двоеборье.

«Бронзу» завоевал Евгений Мирзасаидов из СШОР «Маршал» (Жуков) в весовой категории до 80 кг в двоеборье. 2 место спортсмен занял в борьбе правой и 4 место левой.

Среди ветеранов старше 40 лет в весовой категории до 100 кг его товарищ Анатолий Пыхтин одержал победу.

Среди мужчин еще одним победителем стал Михаил Гоголев в весовой категории до 100 кг, а его товарищ по команде Вадим Фадеев стал обладателем бронзовой медали.