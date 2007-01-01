Калужский каратист попал в тройку лучших на первенстве России

В Орле прошло первенство страны по всестилевому каратэ среди спортсменов от 14 до 20 лет.

Порядка 2500 участников из 66 регионов состязались за медали турнира, рассказали в Минспорта.

Обладателем бронзовой медали стал Илья Гостев из спортивного клуба «Фаворит» (Козельск). Спортсмен выступал в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 85 кг. Тренирует его Александр Гришкин.