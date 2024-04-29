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В Калужской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Опубликовано: 29.04.2024 10:41 0 176
В Калужской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Перемышльском районе распахнул двери современный спортивный комплекс.

Информацию об открытии ФОКа в Перемышле опубликовало на своей странице в социальных сетях правительство Калужской области в понедельник, 29 апреля.

Для спортсменов и любителей занятий физкультурой открыты три спортзала. Юные воспитанники спортшколы «Авангард» и взрослые жители Перемышльского района могут теперь заниматься в универсальном игровом, борцовском и тренажёрном залах.

В правительстве региона также сообщают, что для детей открыты секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, армейскому рукопашному бою. Для младших школьников будет создана волейбольная группа.

- Объект непростой, важно было выполнить обещания жителям, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Мы своё слово сдержали. ФОК достроили, он готов принять спортсменов.

Опубликовано: 29.04.2024 10:41 0 176
Тэги: калужская область
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