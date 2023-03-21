В Калуге сотрудники МЧС провели профилактические беседы с рыбаками
Во вторник, 21 марта, сотрудники МЧС провели профилактический рейд на Яченском водохранилище в Калуге.
Рыбакам раздали памятки об опасности весеннего льда.
На данный момент толщина льда на водохранилище составляет 27 сантиметров.
- Лед еще достаточно прочный, без промоин, - подчеркнули спасатели.
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